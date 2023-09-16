عقوبات أوروبية جديدة على 4 مسؤولين إيرانيين

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 56

أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 4 مسؤولين إيرانيين إضافيين على قائمته للعقوبات المفروضة على إيران، على خلفية قمع مظاهرات، وذلك قبيل الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسبق أن فرض التكتل، الذي يضم 27 دولة، عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على نحو 170 من الأفراد الإيرانيين والشركات والوكالات على خلفية القمع.

والمسؤولون الأربعة الذين أدرجوا الجمعة على القائمة هم قائد في «الحرس الثوري» وقائدان للشرطة وآمر سجن.

كذلك أُدرجت 4 سجون في القائمة، وفق ما أفادت به وكالة أنباء مقرّبة من «الحرس الثوري» والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني الذي يراقب الإنترنت.

توفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) العام الماضي بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.

وأشعلت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد، تحت شعار «امرأة، حياة، حرية». وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه «يجدد تأكيد دعمه القوي للحقوق الأساسية للإيرانيين نساء ورجالاً ولتطلّعاتهم».

وشدّد التكتل على «مواصلة النظر في كل الخيارات المناسبة والمتاحة لديه للتصدي لأي مسألة تثير القلق