عقوبات أوروبية جديدث على 4 مسؤولين إيرانيين هي الأولى من نوعها… سيارة إسعاف طائرة ستكون الأسرع في العالم تفاصيل مثيرة تكشف عن فيضانات ليبيا… مستشفياتها فاضت بالجثث والبحر يلقي المزيد كشف حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي في أرقام .. عقود وصفقات بقرابة 40 مليار دولار اشتعال معارك طاحنة من جديد حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم وهذه آخر التطورات بروفيسور يكشف "علامة خفية" لمرض الزهايمر لدى الإنسان الكرملين يكشف تفصيلا مرتبطا بتحقيقات مقتل قائد فاغنر لمواجهة اكتظاظ السكان في العراق .. إنشاء 20 مدينة جديدة شاهد تعليق بن عزيز رئيس هيئة الأركان على وصول وفد الحوثيين إلى الرياض اليمن يشارك اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بلغت حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، اتفاقات وعقود بقيمة 3.818 تريليون روبل (قرابة 40 مليار دولار).
وجاء ذلك بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، لخص خلاله المسؤول نتائج المنتدى الاقتصادي.
وقال تروتنيف: "شارك أكثر من 7 آلاف شخص وممثلون عن 62 دولة في العالم بالمنتدى، وتم التوقيع 373 اتفاقية بقيمة 3.818 تريليون روبل".
وأشار إلى أن ممثلين من دول تعد غير صديقة مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا شاركت في المنتدى، بالإضافة إلى الدول الصديقة.
وانعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل. (الدولار = 97 روبل بتاريخ 15 سبتمبر 2023)