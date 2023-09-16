كشف حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي في أرقام .. عقود وصفقات بقرابة 40 مليار دولار

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بلغت حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، اتفاقات وعقود بقيمة 3.818 تريليون روبل (قرابة 40 مليار دولار).

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، لخص خلاله المسؤول نتائج المنتدى الاقتصادي.

وقال تروتنيف: "شارك أكثر من 7 آلاف شخص وممثلون عن 62 دولة في العالم بالمنتدى، وتم التوقيع 373 اتفاقية بقيمة 3.818 تريليون روبل".

وأشار إلى أن ممثلين من دول تعد غير صديقة مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا شاركت في المنتدى، بالإضافة إلى الدول الصديقة.

وانعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل. (الدولار = 97 روبل بتاريخ 15 سبتمبر 2023)