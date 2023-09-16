شاهد تعليق بن عزيز رئيس هيئة الأركان على وصول وفد الحوثيين إلى الرياض

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علق رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، على وصول وفد تابع لمليشيا الحوثي إلى العاصمة السعودية الرياض.
وقال رئيس هيئة الأركان، في تغريدة على حسابه بموقع ” إكس”، “نثق كل الثقة بالله ثم بقيادتنا وقيادة المملكة حفظهم الله أن أي حوار سوف يكون نتائجه تخدم الشعب اليمني الأرض والإنسان ويعود بالخير على كل المنطقة”.
وأكد على أنهم “ماضون تحت توجيهات قيادتنا وتحالف دعم الشرعية دون تفريط في الثوابت الوطنية التي ضحى من أجلها أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة”.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت إن زيارة وفد الحوثيين إلى الرياض هو استمرارا للجهود العمانية للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجراها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في أبريل الماضي