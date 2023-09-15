اليمن يشارك اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوفد ترأسه السفير والمندوب الدائم لليمن لدى الوكالة هيثم شجاع الدين.

واستعرض السفير شجاع الدين، تجاوزات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة. وقال “ان الجمهورية اليمنية تتابع التطورات الايجابية في منطقة الشرق الاوسط والرامية الى خلق اجواء مصالحة وسلام ويحدونا الامل أن ينعكس ذلك على الاوضاع في اليمن ويخلق فرص للسلام قريبا ، اضافة الى امكانية ايجاد حلول جذرية للمعضلات الامنية المقلقة في المنطقة” .

وناقشت الاجتماعات، مواضيع متصلة بمشاريع التعاون التقني وعلاج السرطان و تاثير الأوضاع في اوكرانيا على الأمن والأمان النووي والضمانات، وتطبيق الضمانات في كوريا وسوريا اضافة الى القدرات النووية الإسرائيلية.