شاهد تعليق الانتقالي حول وصول الوفد الحوثي للرياض

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جدد المجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبه بالمبادرة السعودية للسلام التي أعلنت عنها المملكة في مارس 2021م، في إطار دعمه الدائم لكل جهود السلام.

‏ وثمن المجلس في تصريح صحفي، حرص وجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام الدائم، وتثبيت الاستقرار في الجنوب واليمن.

واكد الانتقالي الجنوبي مجدداً حرصه على تحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤسس لحوار غير مشروط لضمان معالجة جميع القضايا وفي طليعة ذلك الاقرار بقضية شعب الجنوب.

مطالبا بوضع إطار تفاوضي خاص لحلها كأساس لبدء جهود السلام، والالتزام بمضامين اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي