مليشيا الحوثي تحتجز شيخا قبليا مواليا لها منذ أربعة أيام فمن هو ؟

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت مصادر محلية احتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية لليوم الرابع على التوالي مسؤولا وشيخا قبليا موال لها في احد سجونها بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقالت المصادر ان مليشيا الحوثي تواصل احتجاز الشيخ “محمد عبد الجليل علي عبد الوارث الخليدي” شيخ مشائخ الأخلود، (المعين من قِبلها وكيلا لمحافظة تعز لشئون مقبنة) في سجن البحث الجنائي بالمحافظة.

وأوضحت المصادر ان أسرة وأقارب الشيخ الخليدي حاولوا متابعة قضية احتجازه واسبابها في النيابة، إلا أن الأخيرة أفادت بانه لا يوجد اي قضية لديهم.

وأشارت المصادر الى ان احمد امين المساوى المنتحل صفة القائم باعمال محافظ تعز والشيخ سلطان السامعي عضو المجلس الاعلى التابع للحوثيين حاولا التدخل واطلاق سراح الشيخ الخليدي، ولكن توجيهاتهم لم تلق اي استجابه من قبل مدير الأمن