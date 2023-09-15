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دفاعات الجيش تسقط مسيرة حوثية شمال محافظة الجوف

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية، اليوم الجمعة 15/سبتمبر /ايلول، من اصطياد مسيرة هجومية تابعة لمليشيا الحوثي، في سماء محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية تابعة للحوثي، في المحور الشمالي بمحافظة الجوف.

وكانت القوات الحكومية قد أسقطت في وقت سابق من اليوم مسيرة حوثية في المحور الغربي بجبهة مقبنة غرب محافظة تعز

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