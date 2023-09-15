دفاعات الجيش تسقط مسيرة حوثية شمال محافظة الجوف

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تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية، اليوم الجمعة 15/سبتمبر /ايلول، من اصطياد مسيرة هجومية تابعة لمليشيا الحوثي، في سماء محافظة الجوف شمال شرق اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية تابعة للحوثي، في المحور الشمالي بمحافظة الجوف.
وكانت القوات الحكومية قد أسقطت في وقت سابق من اليوم مسيرة حوثية في المحور الغربي بجبهة مقبنة غرب محافظة تعز