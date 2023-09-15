هل نشهد ولادة دولة عربية جديدة؟.. تهديدات قد تشعل المنطقة جدلاً

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثارت تهديدات قوات الدعم السريع، الأخيرة، جدلاً وإشارات لأمكانية ولادة دولة عربية جديدة، في ظل الصراع المحتدم بين تلك القوات والجيش في السودان.







وأثار تهديد قائد قوات الدعم السريع بتشكيل سلطة حاكمة في مناطق سيطرة قواته تكون عاصمتها الخرطوم، مخاوف بشأن احتمال تقسيم السودان للمرة الثانية.



وهدد الفريق محمد حمدان دقلو هدد، الخميس، بتشكيل سلطة حاكمة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، إذا ما أقدم الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان على تشكيل حكومة انتقالية.



وكان مسؤول كبير بمجلس السيادة السوداني، الذي يرأسه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد قال، الشهر الماضي، إن هناك حاجة إلى حكومة انتقالية.



وقال دقلو، الخميس: “في حال استمر هذا الوضع أو قام الفلول بتشكيل حكومة سنشرع فوراً في مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا الواسعة والممتدة، تكون عاصمتها هي العاصمة القومية الخرطوم، ولن نسمح بخلق عاصمة بديلة”.



وأضاف دقلو أن قيام البرهان بتشكيل حكومة مقرها بورتسودان “يعني أننا نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد”، في إشارة إلى ليبيا.



وتشير هذه التصريحات إلى أحد السيناريوهات الكارثية التي كان يحذّر منها المراقبون، منذ اندلاع الصراع الدموي على السلطة، وهو سيناريو التقسيم، في ظل فشل أي من الطرفين المتصارعين في حسم الأمور عسكرياً لصالحه، مع انسداد أفق الحل السياسي للصراع.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، أن أكثر من 5 ملايين سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ اندلاع القتال في بلادهم، وذلك في تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.