وكالة أسوشيتد برس تكشف تفاصيل جديدة حول كواليس زيارة الوفد الحوثي للرياض

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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قالت وكالة أسوشيتد برس إن محادثات الرياض مع الحوثيين تبدو مرتبطة بالجهود الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعاصمة العمانية مسقط.

وذكرت الوكالة أن تلك الجهود الأخيرة بدأت بزيارة قام بها الاثنين الماضي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نجل الملك سلمان الحازم الذي أطلق الحرب التي قادتها المملكة في مارس 2015. وقد عملت عمان منذ فترة طويلة كمحاور بين كل من إيران والحوثيين خلال الحرب".

وأضافت أن وفداً من المتمردين الحوثيين في اليمن توجه جواً أمس الخميس إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع المملكة حول إمكانية إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات والتي تمزق أفقر دولة في العالم العربي.

وبحسب الوكالة فإنه لا يزال من غير الواضح ما هي الشروط التي تتم مناقشتها بين الرياض والحوثيين المدعومين من إيران، والذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وأشارت إلى أن هذه الرحلة العامة الأولى التي يقوم بها وفد كبير من الحوثيين تأتي بعد توصل المنافسين الإقليميين، السعودية وإيران، إلى اتفاق صيني - تم التوصل إلى انفراج في وقت سابق من هذا العام، حيث كانت هناك موجة من النشاط الدبلوماسي بين الأطراف المختلفة في الحرب بالوكالة.

وكشفت الوكالة أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد تلقيا أمس الخميس، رسائل من الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، وهو أحد تلاميذ المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ولم يتم الاعتراف علنًا بمضمون الرسائل من قبل أي من البلدين، لكنها جاءت أثناء زيارة وفد عماني لمسؤولين حوثيين في صنعاء.