منظمات إنسانية تحذر من كارثة يواجهها ملايين اليمنيين

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصدرت عدة منظمات إنسانية بيانًا مشتركًا، يحمل في طياته تحذيرًا من أن ملايين اليمنيين قد يواجهون مستويات مرعبة من الجوع والهزال بحلول نهاية عام 2023.

وأكدت المنظمات التي تشمل وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، في بيانها الذي نشرته "رويترز"، على ضرورة زيادة التمويل لتقديم المساعدات لـ"21.6 مليون شخص، أو ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 32.6 مليون نسمة".

وأشار البيان إلى أن "17 مليون يمني يعانون من افتقار حاد للغذاء"، وأن "6.1 مليون منهم دخلوا في حالة خطرة من نقص التغذية".

وأضاف البيان أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لم تحصل حتى شهر أغسطس/ آب 2023، إلا على "31.2 بالمئة فقط من المبلغ المطلوب والبالغ 4.34 مليار دولار" لعام 2023، ما اضطرها إلى خفض المساعدات بشكل كبير وقلق