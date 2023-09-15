منظمات إنسانية تحذر من كارثة يواجهها ملايين اليمنيين مجلس النواب يعلن تحذيرا حازما عشية وصول وفد المليشيات الحوثية الى السعودية ... حلف قبائل شبوة يحمل السلطات المحلية المسؤولية تجاه الانفلات الأمني واتساب تنفي خبرا جاب العالم بخصوص التطبيق البيت الابيض يعلن موقفة من زيارة الحوثيين الى السعودية لبدء المحادثات أول دولة أوروبية تعلن تصنف مجموعة فاغنر الروسية منظمة إرهابية رسميا حزب الأصلاح بمأرب يحيي ذكرى تأسيس الحزب بحفل فني وخطابي شركة أرامكو السعودية تستحوذ على احد الشركات الرائدة في تشيلي شاهد تعليق الحكومة الشرعية بشأن الوساطة العمانية والمفاوضات بين السعودية والحوثيين إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في تعز بنيران قوات الجيش
أصدرت عدة منظمات إنسانية بيانًا مشتركًا، يحمل في طياته تحذيرًا من أن ملايين اليمنيين قد يواجهون مستويات مرعبة من الجوع والهزال بحلول نهاية عام 2023.
وأكدت المنظمات التي تشمل وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، في بيانها الذي نشرته "رويترز"، على ضرورة زيادة التمويل لتقديم المساعدات لـ"21.6 مليون شخص، أو ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 32.6 مليون نسمة".
وأشار البيان إلى أن "17 مليون يمني يعانون من افتقار حاد للغذاء"، وأن "6.1 مليون منهم دخلوا في حالة خطرة من نقص التغذية".
وأضاف البيان أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لم تحصل حتى شهر أغسطس/ آب 2023، إلا على "31.2 بالمئة فقط من المبلغ المطلوب والبالغ 4.34 مليار دولار" لعام 2023، ما اضطرها إلى خفض المساعدات بشكل كبير وقلق