منظمات إنسانية تحذر من كارثة يواجهها ملايين اليمنيين مجلس النواب يعلن تحذيرا حازما عشية وصول وفد المليشيات الحوثية الى السعودية ... حلف قبائل شبوة يحمل السلطات المحلية المسؤولية تجاه الانفلات الأمني واتساب تنفي خبرا جاب العالم بخصوص التطبيق البيت الابيض يعلن موقفة من زيارة الحوثيين الى السعودية لبدء المحادثات أول دولة أوروبية تعلن تصنف مجموعة فاغنر الروسية منظمة إرهابية رسميا حزب الأصلاح بمأرب يحيي ذكرى تأسيس الحزب بحفل فني وخطابي شركة أرامكو السعودية تستحوذ على احد الشركات الرائدة في تشيلي شاهد تعليق الحكومة الشرعية بشأن الوساطة العمانية والمفاوضات بين السعودية والحوثيين إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في تعز بنيران قوات الجيش
حمل حلف أبناء وقبائل شبوة، السلطة المحلية المسؤولية تجاه الانفلات الأمني في المحافظة، بعد مقتل مسؤول تربوي برصاص مسلحين في مدينة عتق.
ونعى حلف ابناء وقبائل شبوة، التربوي أحمد طريش الدياني، الذي قتل برصاص مسلحين قبليين صباح يوم الأربعاء، وسط مدينة عتق عقب خروجه من مقر عمله.
ودعا حلف أبناء وقبائل شبوة قيادة السلطة المحلية الى تحمل مسؤولياتها تجاه الانفلات الأمني في المحافظة عامة ومدينة عتق خاصة. كما دعا الحلف كافة قبائل شبوة بتحكيم العقل وعدم العبث في القتل ومراعاة الاسلاف والأعراف والعادات القبلية التي تجرم وتنكر القتل في بعض الحالات والتي ايضاً تمنع قتل بعض الفئات من الناس.