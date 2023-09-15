حلف قبائل شبوة يحمل السلطات المحلية المسؤولية تجاه الانفلات الأمني

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حمل حلف أبناء وقبائل شبوة، السلطة المحلية المسؤولية تجاه الانفلات الأمني في المحافظة، بعد مقتل مسؤول تربوي برصاص مسلحين في مدينة عتق.

ونعى حلف ابناء وقبائل شبوة، التربوي أحمد طريش الدياني، الذي قتل برصاص مسلحين قبليين صباح يوم الأربعاء، وسط مدينة عتق عقب خروجه من مقر عمله.

ودعا حلف أبناء وقبائل شبوة قيادة السلطة المحلية الى تحمل مسؤولياتها تجاه الانفلات الأمني في المحافظة عامة ومدينة عتق خاصة. كما دعا الحلف كافة قبائل شبوة بتحكيم العقل وعدم العبث في القتل ومراعاة الاسلاف والأعراف والعادات القبلية التي تجرم وتنكر القتل في بعض الحالات والتي ايضاً تمنع قتل بعض الفئات من الناس.