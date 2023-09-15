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واتساب تنفي خبرا جاب العالم بخصوص التطبيق

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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نفى الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، اليوم الجمعة، تقريرًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات.

وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب في منشور على منصة إكس "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح. نحن لا نفعل هذا

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