واتساب تنفي خبرا جاب العالم بخصوص التطبيق

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نفى الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، اليوم الجمعة، تقريرًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات.
وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب في منشور على منصة إكس "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح. نحن لا نفعل هذا