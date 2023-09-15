البيت الابيض يعلن موقفة من زيارة الحوثيين الى السعودية لبدء المحادثات

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 303

رحب البيت الأبيض بزيارة أول وفد رسمي من الحوثيين اليمنيين إلى السعودية، وقال الحوثيون إنهم يأملون في "تجاوز التحديات" خلال محادثات مع مسؤولين سعوديين في الرياض تتعلق بإنهاء حرب اليمن، في زيارة علنية هي الاولى منذ بداية التدخل العسكري السعودي في هذا البلد ضد الجماعة الموالية لإيران.

وكانت السعودية أكّدت في وقت متأخر مساء الخميس انها تستضيف وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في اليمن.