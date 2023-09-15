واتساب تنفي خبرا جاب العالم بخصوص التطبيق البيت الابيض يعلن موقفة من زيارة الحوثيين الى السعودية لبدء المحادثات أول دولة أوروبية تعلن تصنف مجموعة فاغنر الروسية منظمة إرهابية رسميا حزب الأصلاح بمأرب يحيي ذكرى تأسيس الحزب بحفل فني وخطابي شركة أرامكو السعودية تستحوذ على احد الشركات الرائدة في تشيلي شاهد تعليق الحكومة الشرعية بشأن الوساطة العمانية والمفاوضات بين السعودية والحوثيين إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في تعز بنيران قوات الجيش مليشيا الحوثي تخفي معتقلين في مصحة نفسية بالحديدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يغادر عدن في مهمة دولية جديدة الزلزولي يكشف سبب رحيله عن برشلونة
صنّفت بريطانيا رسميا اليوم الجمعة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة منظمة إرهابية، وذلك بعد إعلانها عن التحرك في الأسبوع الماضي، ما يجرّم الانضمام إلى فاغنر أو تأييدها. وأوائل أيلول الجاري، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاغنر منظمة “محظورة” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. ونقلت الصحيفة عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان قولها “فاغنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج”. أضافت “بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاغنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين”.