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أول دولة  أوروبية  تعلن تصنف مجموعة فاغنر الروسية منظمة إرهابية رسميا

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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صنّفت بريطانيا رسميا اليوم الجمعة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة منظمة إرهابية، وذلك بعد إعلانها عن التحرك في الأسبوع الماضي، ما يجرّم الانضمام إلى فاغنر أو تأييدها. وأوائل أيلول الجاري، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاغنر منظمة “محظورة” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. ونقلت الصحيفة عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان قولها “فاغنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج”. أضافت “بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاغنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين”.

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