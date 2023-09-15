حزب الأصلاح بمأرب يحيي ذكرى تأسيس الحزب بحفل فني وخطابي

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 350

أقام المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب، احتفالاً خطابياً وفنياً حاشداً، مساء الخميس، بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الإصلاح، شارك فيها حشد كبير من الإصلاحيين والاصلاحيات.

نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، عدنان العديني أكد أن الاحتفال بذكرى تأسيس الإصلاح هو احتفال بصمود الجمهورية وكيانها ونظامها وثوابتها، وإنجاز كل الأحرار في الحفاظ على اليمن من أن تبتلعها المشاريع الصغيرة حيث كادت النسخة الامامية الجديدة أن تبتلعها.

وحيا العديني في كلمة له قيادات وأعضاء الإصلاح بمأرب الذين كان لهم قصب السبق في مقاومة الانقلاب الحوثي وتصدر المواجهة مع إخوانهم من مختلف المكونات السياسية والقبائل وسطروا البطولات مع اخوانهم من المحافظات، محيياً بشكل الخاص عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة، الذي مثل مظلة للجمع.

ووجه تحية خاصة لأشر الشهداء، وللجرحى المناضلين، والمختطفين والأسرى في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد قحطان، وكل أبناء الجيش والمقاومة وكافة المناضلين من أجل استعادة الدولة.

وفي كلمة المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة مأرب، أكد رئيس الدائرة السياسية، الوعيل الاغبس، أن الإصلاح رافعة حقيقة للمشروع الوطني ومدرسة مرموقة في ترجمة النهج الديمقراطي، محيياً الجهود التي تبذلها قيادات وأعضاء الإصلاح في الساحات والميادين، وفي مأرب خصوصاً، لصد المشاريع الفوضوية وكبح جماح الأفكار العنصرية المستوردة.

وألمح الأغبس إلى احياء ذكرى تأسيس الإصلاح، في أفياء ذكرى ثورتي 26سبتمبر و14 أكتوبر، بما تمثلانه من انتصار لقيم التحرر والانعتاق من قيود الاستبداد بكل أشكاله، مشيراً إلى استمرار الشعب في خوض معركته المصيرية في الدفاع عن هويته وتاريخه وقيمه الوطنية التي ضحى لأجلها بقوافل من الشهداء، رغبة في ارساء قيم العدل والمساوة والحرية والكرامة، وتجسيداً لأصالة المعدن وعمق الانتماء للهوية اليمنية العريقة.