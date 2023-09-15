شركة أرامكو السعودية تستحوذ على احد الشركات الرائدة في تشيلي شاهد تعليق الحكومة الشرعية بشأن الوساطة العمانية والمفاوضات بين السعودية والحوثيين إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في تعز بنيران قوات الجيش مليشيا الحوثي تخفي معتقلين في مصحة نفسية بالحديدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يغادر عدن في مهمة دولية جديدة الزلزولي يكشف سبب رحيله عن برشلونة قيادي بارز بالمؤتمر يوضح الحقيقة حول المفاوضات وعلاقة اتفاقية "ظهران الجنوب" بالمفاوضات الجديدة هيئة الزكاة الحوثية في المحويت تنهب 162 مليون باسم المعسرين والغارمين الخارجبة السعودية تصدر بيان توضيحي حول زيارة وفد الحوثي للرياض..تفاصيل وفد المليشيات يصل الرياض والحكومة تحذر من مراوغة الحوثي
أعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ، ترحيبها بالوساطة العمانية والمفاوضات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي المصنفة الارهابيا بهدف إنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية في بيان لها، أن الحكومة رحبت بجهود الاشقاء في السعودية وسلطنة عمان والمساعي الاممية والدولية الهادفة لدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.
وجددت الحكومة، استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية الى احلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن انهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية في اليمن.
وكانت الخارجية السعودية قالت في بيان نشرته وكالة "واس" في وقت متأخر من مساء أمس، إن النقاشات مع جماعة الحوثي تأتي امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 م، واستكمالا للنقاشات التي أجراها سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر في أبريل الماضي، بوساطة عمانية.
ويوم أمس، غادر وفد جماعة الحوثي المفاوض برفقة الوسيط العماني متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض لاستكمال جولات التفاوض، بعد ساعات من وصول وفد من سلطنة عمان إلى العاصمة صنعاء برفقة قيادات في جماعة الحوثي، لإجراء مناقشات حول الوضع في اليمن، ضمن جهود الوساطة العمانية التي تقودها مسقط في الملف اليمني.
والتقى مهدي المشاط رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" بالوفد العماني مساء الخميس، لمناقشة الجهود الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة العمانية مسقط، أجرى خلالها مباحثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق..