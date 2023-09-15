إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في تعز بنيران قوات الجيش

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الجمعة 15/سبتمبر /أيلول، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، في الجبهة الغربية لمدينة تعز المحاصرة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية للجيش في جبهة مقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعز.

وبين حين وآخر تعلن القوات الحكومية إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين في مناطق سيطرتها