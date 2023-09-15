إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في تعز بنيران قوات الجيش

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أعلنت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الجمعة 15/سبتمبر /أيلول، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، في الجبهة الغربية لمدينة تعز المحاصرة.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية للجيش في جبهة مقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعز.
وبين حين وآخر تعلن القوات الحكومية إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين في مناطق سيطرتها