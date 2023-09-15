مليشيا الحوثي تخفي معتقلين في مصحة نفسية بالحديدة

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ذكرت مصادر مطلعة أن مليشيات الحوثي أودعت العديد من المعتقلين المخفيين قسرا في مصحاتها النفسية من ضمنها دار السلام بمدينة الحديدة.
وقالت المصادر إن هناك معتقلين ومخفيين قسرا في المصحة النفسية بدار السلام في الحديدة رمت بهم الميليشيات الحوثية بعد أن اضاقتهم صنوف التعذيب ونكلت بهم وجعلتهم يصلون إلى مرحلة المعاناة النفسية ولا تستطيع تحمل تصرفاتهم المرضية في المعتقلات.
واضافت أن الميليشيات تفرض حصارا وإجراءات وشروط قاسية ومؤلمه للزوار وكذلك على إدارة الدار والأطباء تتعلق بالمعتقلين والمخفيين قسرا لمنع خروج أي معلومات عنهم إلى خارج الدار..
ويؤكد سامي غالب من رابطة أسر المختفين قسريًا في تقرير حديث له انه زار صديق له في مصحة دار السلام بالحديدة، وقال إن أحد العاملين في المصحة استغرب أن يترك احد المعتقلين في المصحة رغم تعرف أشقائه عليه..