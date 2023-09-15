رئيس مجلس القيادة الرئاسي يغادر عدن في مهمة دولية جديدة

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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غادر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، العاصمة المؤقتة عدن، الى المملكة العربية السعودية في طريقه الى نيويورك للمشاركة في اعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.

وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة اليمن الى القمة الاممية، متطرقا الى تطورات الوضع اليمني، وفرص تحقيق السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني ازاء كافة الجهود والمساعي الحميدة على هذا الصعيد.

كما سيجري العليمي على هامش الاجتماع الاممي، مناقشات رفيعة المستوى بشأن الاوضاع الانسانية والخدمية والاقتصادية، والدور المعول على المجتمع الدولي لدعم الاصلاحات الجارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في مختلف المجالات.