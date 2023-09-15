الزلزولي يكشف سبب رحيله عن برشلونة

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كشف المغربي عبد الصمد الزلزولي نجم ريال بيتيس، أسباب رحيله عن برشلونة. وقال الزلزولي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أخبروني في برشلونة برغبتهم في استمراري، ولكن في أول 3 مباريات لم أشارك، وكنت واضحا منذ البداية برغبتي في اللعب وبالتالي قررت الرحيل".
وعن مواجهة ريال بيتيس وبرشلونة، المقرر إقامتها بعد غد السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، قال عبد الصمد الزلزولي: "هي مجرد مباراة".
وأرسل الزلزولي رسائل دعم للشعب المغربي جراء الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد قائلا: "من المؤسف ما حدث للمغرب، أريد أن أرسل كل رسائل الدعم والقوة للشعب المغربي".
وتطرق إلى سبب اختياره الانتقال إلى ريال بيتيس، قائلا: "من اليوم الأول أخبرت رامون بلانيس (مدير الكرة) بأن رغبتي الوحيدة هي الانتقال إلى ريال بيتيس". وعما إذا كان لامين يامال تحدث معه بشأن قراره بتمثيل المنتخب الإسباني على حساب المغرب، قال: "لا يمكنني التعليق على ذلك، فهذا قراره الشخصي وأتمنى له الأفضل".