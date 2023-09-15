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قال القيادي البارز في حزب المؤتمر والدبلوماسي سابق أبو بكر القربي، إن إتفاقية "ظهران الجنوب" ستكون أساس للمفاوضات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي.
وقال القربي في تغريدة على منصة "إكس" : "تشير مصادر قريبه من المملكة وانصار الله ان إتفاقية ظهران الجنوب التي تمت برعاية المملكة في 4 ابريل 2016 بين طرفي الصراع اليمنيةً تناولت ترتيبات عسكرية لم تشمل إنهاء الصراع ستكون هذه الاتفاقية اساس المفاوضات الحالية ومع تواجد المبعوث الأممي قريبًا منها كتهيئة لمفاوضات الحل الشامل".
ويوم أمس، غادر وفد جماعة الحوثي المفاوض برفقة الوسيط العماني متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض لاستكمال جولات التفاوض، بعد ساعات من وصول وفد من سلطنة عمان إلى العاصمة صنعاء برفقة قيادات في جماعة الحوثي، لاجراء مناقشات حول الوضع في اليمن، ضمن جهود الوساطة العمانية التي تقودها مسقط في الملف اليمني.
والتقى مهدي المشاط رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" بالوفد العماني مساء الخميس، لمناقشة الجهود الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة العمانية مسقط، أجرى خلالها مباحثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق