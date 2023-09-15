هيئة الزكاة الحوثية في المحويت تنهب 162 مليون باسم المعسرين والغارمين

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر محلية من محافظة المحويت الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية ما جاء على لسان قيادي حوثي في الهيئة العامة للزكاة الحوثية بشأن تدشين المرحلة السابعة لمساعدة المعسرين والغارمين في المحافظة هو مشروع نهب المعسرين والغارمين..

وقالت المصادر إن ماقاله المدير العام للهيئة في المحافظة حميد الرضمي مساء أمس في كلمته بمحافظة المحويت أن الهيئة وضمن المرحلة السابعة تدشن مشروع المعسرين والغارمين لعدد 92 غارما ومعسراً بمبلغ 162مليون ريال ..كذب ومحض افتراء ونهب للناس المستحقين ..

ووصف محمد محمود الفقيه من أبناء المحافظة أن ما أعلنه الرضمي كذب والحقيقة هي مشروع نهب 162 مليون ريال كسابقاتها من المشاريع المعلنة وانا معسر وغارم وقد لي 3 سنين في المحويت لم استلم ريال واحد.. ويضيغ مجاهد صالح ابو عارف انا معسر وغارم وقد لي سنتين لم استلم من الهيئة فلس واحد ..

ويقول بشير يحي احمد هؤلاء كذابين يكذبوا علينا يقولوا لنا ماحد يصدقهم أكلوا الاخضر واليابس ..

واكد ناشطون محليون أن الهيئة اسمها الهيئة العامة لنهب الشعب وهي تتبع بني هاشم سرق.. يعطوا عدد بسيط من عناصرهم الآلاف من الريالات كمحلليين لنهبها والملايين يتقاسموها الكبار في الهيئة ويضحكوا على الغارمين والمعسرين المعنيين بهذه المشاريع التي يعلنوا عنها للاستهلاك الإعلامي…