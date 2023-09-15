الخارجبة السعودية تصدر بيان توضيحي حول زيارة وفد الحوثي للرياض..تفاصيل

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أصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء الخميس، توضيحا حول زيارة وفد مليشيا الحوثي الانقلابية إلى الرياض.
وقالت الخارجية السعودية في بيان مقتضب، ان المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة وذلك لاستكمال اللقاءات والنقاشات التي اجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023 م.
وأوضحت السفارة ان الدعوة تأتي امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 م، واستمراراً لجهود المملكة وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية