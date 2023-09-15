وفد المليشيات يصل الرياض والحكومة تحذر من مراوغة الحوثي

الجمعة 15 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت مصادر مطلعة، ان وفد مليشيا الحوثي برفقة الوسيط العماني، وصل مساء الخميس الى الرياض، في اول زيارة معلنة للسعودية.

وأوضحت المصادر أن الوفد الحوثي سيناقش مع الجانب السعودي استكمال البحث في الملفات الإنسانية ابرزها دفع مرتبات الموظفين وملف الأسرى.

من جهتها أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تعليقا على زيارة وفد مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، إلى العاصمة السعودية الرياض، برفقة الوفد العماني، لاستئناف المفاوضات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، خلال ترأسه اليوم، اجتماعا لحكومته بالعاصمة المؤقتة عدن، أن الدولة والحكومة ترحب بجهود السلام وتدرك في الوقت نفسه مدى كذب و خداع و مراوغة مليشيا الحوثي الارهابية.

وقال إن الدولة اليمنية ترى ان الزخم الدبلوماسي المتصاعد حاليا يضع المليشيات الحوثية مجددا امام استحقاقات السلام القائم على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والحقوق والديموقراطية وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها .

وجدد دعم جهود الاشقاء في المملكة وسلطنة عمان وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة الى انهاء الازمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.