الـ”فيفا” يعلن عن المرشحين لجائزة الأفضل “The Best”.. أين محمد صلاح؟

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي “The Best”، والتي شهدت غياب عدد من نجوم الساحرة المستديرة.



وأفاد الـ”فيفا” بأن اختيار المرشحين جاء بناء عن أداء اللاعبين في الفترة ما بين 19 ديسمبر و20 أغسطس 2023.

وأتت القائمة كالآتي:

الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان – النصر)

إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي – برشلونة)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان – إنتر ميامي)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

بينما شهدت قائمة “ذا بيست” لاختيار أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، غياب العديد من النجوم، مثل: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد – النصر السعودي)، والمهاجم المصري محمد صلاح (ليفربول)، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وغيرهم.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى:

المغربي ياسين بونو (إشبيلية – الهلال)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

البرازيلي إيديرسون (مانشستر سيتي)

الكاميروني أندريه أونانا (إنتر ميلان – مانشستر يونايتد)

الألماني مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة).

لائحة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم للرجال:

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

الإيطالي سيميوني إنزاغي (إنتر ميلان)

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (سيلتيك – توتنهام)

الإيطالي لوتشيانو سباليتي (نابولي)

الإسباني تشافي هيرنانديز (برشلونة).