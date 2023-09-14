المليشيات تعلن رسمياً مغادرة وفدها المفاوض إلى الرياض وقيادي حوثي يكشف عن المهمة

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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اعلنت مليشيات الحوثي مغادرة وفدها المفاوض إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الخميس.



وقالت وكالة سبأ النسخة الحوثية، المزورة بإن وفد الجماعة المفاوض غادر مطار صنعاء الدولي مساء اليوم برفقة الوسيط العماني متوجهاً إلى الرياض لاستكمال جولات التفاوض.



وفي وقت سابق، وصل وفد من سلطنة عمان إلى العاصمة صنعاء برفقة قيادات في جماعة الحوثي، لاجراء مناقشات حول الوضع في اليمن، ضمن جهود الوساطة العمانية التي تقودها مسقط في الملف اليمني.



والتقى مهدي المشاط رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي"الانقلابي بالوفد العماني مساء الخميس، لمناقشة الجهود الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد.



وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة العمانية مسقط، أجرى خلالها مباحثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق.



وفي ذات السياق، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي في صنعاء علي القحوم إن زيارة وفد جماعته إلى السعودية بصحبة الوفد العماني تأتي لاستكمال النقاشات مع الجانب السعودي، استكمالا لجهود الوساطة العمانية، وزيارة السفير السعودي إلى صنعاء، والنقاشات التي جرت في مسقط.