نقابة المعلمين بالجوف تعقد المؤتمر الفرعي وتنتخب قيادة جديدة لها تعرف على أسرع الحيل السهلة لخسارة الوزن بشكل رائع مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية القرى الآهلة بالسكان غربي تعز وجنوب الحديدة شركة واتساب تعلن عن إتاحة خدمة جديدة في 150 دولة قطر تواصل خسائرهاوالبورصة السعودية تغلق على ارتفاع.. اللحظات الاخيرة في البورصات شاهد تصريح لقيادي حوثي حول زيارتهم للرياض..تفاصيل صراع على ملف المرتبات برعاية هذه الدولة..تفاصيل وزير الأوقاف باليمن يشارك في انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الثاني للأديان بروسيا وفد تركي يصل الى محافظة مأرب.. في مهمة إنسانية خاصة النائب العليمي يوجه الحكومة للإيفاء بمتطلبات الخدمات والأمن في عدن
انتخبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة الجوف هيئة إدارية جديدة لها. جاء ذلك خلال المؤتمر الفرعي لنقابة معلمي الجوف الذي أنعقد بمدينة مأرب بحضور وكيل المحافظة يحيى عليان ومدير تربية الجوف الدكتور محمد صالح محسن والمدير التنفيذي لنقابة المعلمين أحمد الرباحي، وأعضاء المؤتمر الفرعي .
وفي المؤتمر الذي انعقد تحت شعار " تعزيز العمل النقابي"، أشاد وكيل محافظة الجوف - يحيى عليان بانعقاد المؤتمر الفرعي للنقابة "، مشيرا إلى أن العمل النقابي حقوقي وخدمي بذات الوقت بمايلبي حاجة أعضاء النقابة" .
وأوضح المدير التنفيذي للنقابة - أحمد الرباحي" أن نقابة المعلمين عرفت عبر تاريخها بالتزامها بالديمقراطية في تجديد قيادتها ومؤسساتها إلا أن ظروف الحرب في الفترة الماضية أعاقت هذا السلوك الديمقراطي، والٱن نجد أن الفرصة ربما بدأت تتهيأ للعودة للميدان وهو ماستنتهجه النقابة مجددا" .
وأكد الرباحي "إضطلاع النقابة بالدفاع عن المعلمين والمطالبة بحقوقهم القانوية أمام كل السلطات الرئاسية والحكومية والمحلية حتى تحقيق المطالب".
هذا وقد تم انتخاب هيئة إدارية جديدة للنقابة بمحافظة الجوف برئاسة حسن أحمد ناصر الفرجة على النحو التالي:
عبدالمجيد أحمد ناجي - أميناً عاماً
يحيى مبارك هذلول - مسئول مالي
أحمد ثابت عليان - مسئول اللجان النقابية
عبدالله علي السنة - مسئول إعلامي وثقافي
محمد ناصر المحبوبي - شئون المعلمين
مريم محمد النجار - شئون المعلمات
ناجي محمد القحم - مسئول إجتماعي وعلاقات
وردة محمد مجور - تدريب وتأهيل.
كما تم انتخاب لجنة رقابة من 3 أفراد،وانتخاب ممثلي المحافظة للمؤتمر العام للنقابة وعددهم 6 أعضاء.