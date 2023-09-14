نقابة المعلمين بالجوف تعقد المؤتمر الفرعي وتنتخب قيادة جديدة لها

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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انتخبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة الجوف هيئة إدارية جديدة لها. جاء ذلك خلال المؤتمر الفرعي لنقابة معلمي الجوف الذي أنعقد بمدينة مأرب بحضور وكيل المحافظة يحيى عليان ومدير تربية الجوف الدكتور محمد صالح محسن والمدير التنفيذي لنقابة المعلمين أحمد الرباحي، وأعضاء المؤتمر الفرعي .

وفي المؤتمر الذي انعقد تحت شعار " تعزيز العمل النقابي"، أشاد وكيل محافظة الجوف - يحيى عليان بانعقاد المؤتمر الفرعي للنقابة "، مشيرا إلى أن العمل النقابي حقوقي وخدمي بذات الوقت بمايلبي حاجة أعضاء النقابة" .

وأوضح المدير التنفيذي للنقابة - أحمد الرباحي" أن نقابة المعلمين عرفت عبر تاريخها بالتزامها بالديمقراطية في تجديد قيادتها ومؤسساتها إلا أن ظروف الحرب في الفترة الماضية أعاقت هذا السلوك الديمقراطي، والٱن نجد أن الفرصة ربما بدأت تتهيأ للعودة للميدان وهو ماستنتهجه النقابة مجددا" .

وأكد الرباحي "إضطلاع النقابة بالدفاع عن المعلمين والمطالبة بحقوقهم القانوية أمام كل السلطات الرئاسية والحكومية والمحلية حتى تحقيق المطالب".

هذا وقد تم انتخاب هيئة إدارية جديدة للنقابة بمحافظة الجوف برئاسة حسن أحمد ناصر الفرجة على النحو التالي:

عبدالمجيد أحمد ناجي - أميناً عاماً

يحيى مبارك هذلول - مسئول مالي

أحمد ثابت عليان - مسئول اللجان النقابية

عبدالله علي السنة - مسئول إعلامي وثقافي

محمد ناصر المحبوبي - شئون المعلمين

مريم محمد النجار - شئون المعلمات

ناجي محمد القحم - مسئول إجتماعي وعلاقات

وردة محمد مجور - تدريب وتأهيل.

كما تم انتخاب لجنة رقابة من 3 أفراد،وانتخاب ممثلي المحافظة للمؤتمر العام للنقابة وعددهم 6 أعضاء.