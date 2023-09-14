تعرف على أسرع الحيل السهلة لخسارة الوزن بشكل رائع

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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فقدان الوزن والحصول على الجسم المثالي أو المتوازن يحتاج إلى اتباع بعض النصائح المجربة والصحيحة.

باستشارة المختصين في مجال التغذية ستكون في طريقك إلى التخلص من الوزن بأكثر الطرق أمانا وفعالية.

تشارك أخصائية التغذية الدكتورة ليزا آر يونغ، على موقع (إيت ذس نات ذات) بعض النصائح الأكثر فاعلية لخسارة الوزن غير الرغوب به، والتي يجب اتباعها لتحقيق أقصى قدر من النتائج في رحلة التخسيس:

تناول طعامك كـ”قوس قزح”

ربما قد سمعت أنه كلما زادت الألوان في طبقك، كان ذلك أكثر صحة. وفقا لموقع ( بين ميديسين) الأمريكي، فإن إضافة ألوان مختلفة من الفواكه والخضروات إلى كل وجبة سيضمن ذلك حصولك على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى.

المزيد من الألياف إن زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي أمر بالغ الأهمية إذا كنت تحاول إنقاص وزنك.

وتقول الأخصائية يونغ إن السبب في ذلك أن الألياف تبقيك ممتلئا لفترة أطول من الوقت. ومع زيادة الألياف،

تأكد من شرب الكثير من الماء طوال اليوم، وقلل من استهلاكك للمشروبات المليئة بالسكر مثل الصودا والعصائر الجاهزة، التي ستعرقل جهودك في إنقاص الوزن..

الدهون الصحية والكربوهيدرات الصحية الصديقة قد تؤدي كلمات “الدهون” و “الكربوهيدرات” على الفور إلى دق أجراس الإنذار في رأسك. لكن اعلم أن الدهون الصحية والكربوهيدرات الصحية هي في الواقع صديقة للحمية. تقول يونغ: “

من المهم تناول (الدهون الصحية) باعتدال. أحد المصادر الرائعة للدهون الصحية في الطعام هو الأفوكادو أو زيت الزيتون أو المكسرات، أو البذور لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية. وأيضا الكينوا والشوفان والقمح الأسود وغير ذلك الكثير.

ما يهم هو الانتباه إلى أحجام الحصص”. تخطيط وتحضير الوجبات تنصح الأخصائية بأهمية تحضير الوجبات مسبقا عند الرغبة بخسارة الوزن وذلك تجنبا لتناول الأطعمة الجاهزة أو غير المناسبة عند الجوع. تناول الطعام في المنزل

يعد تحضير الوجبات المطبوخة في المنزل طريقة صحية أكثر من طلب الوجبات الجاهزة أو الخروج لتناول العشاء.

وتوضح يونغ أنه عندما تقوم بطهي وجباتك في المنزل، فإنك تكون على دراية بالمكونات التي تضيفها، في حين أن المطاعم تميل غالباً إلى استخدام الكثير من الزبدة والزيت مما قد يشكل خطرا على الصحة إذا كنت تتناول الطعام في الخارج كل ليلة. استمتع بالطعام الذي تتناوله جرب فواكه وخضروات جديدة.

تعرف على كيفية تحضير أطباق جديدة خاصة بالحمية بالمكونات التي تحبها، وأضف الأعشاب والتوابل لزيادة النكهة.

تناول طعامك ببطء

ينصح بمضغ الطعام جيدا وببطء، لأنه يساعد في تحسين الهضم وأيضا يساعد في تناول كميات أقل من الطعام حيث يسهّل تناول الطعام ببطء ‫على المخ إدراك إشارات الشبع التي يرسلها الجسم، في حين تزداد صعوبة ‫هذه العملية عند تناول الطعام بسرعة. بحسب ما نشره موقع (إيفري داي هيلث).

الرياضة لمدة 30 دقيقة

تخصيص 30 دقيقة على الأقل لبعض النشاط البدني كل يوم يمكن أن يحدث فرقا كبيرا