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مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية القرى الآهلة بالسكان غربي تعز وجنوب الحديدة

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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إستمراراً لإنتهاكاتها ضد المدنيين العزل ..

جددت مليشيا الإرهاب الحوثية، اليوم الخميس ، استهداف عدد من القرى الآهلة بالسكان في غربي تعز وجنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية أن قصفا بقذائف الهاون استهدف ساعات الصباح الأولى قريتي حاضية والسويهرة في مديرية مقبنة تعز المحاذيتين لمديرية حيس جنوب الحديدة.

واكدت أن قذائف سقطت في محيط القريتين وفي مناطق الرعي الأمر الذي أثار الفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال ومنع الرعاة من الذهاب بمواشيهم للرعي

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