مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية القرى الآهلة بالسكان غربي تعز وجنوب الحديدة

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إستمراراً لإنتهاكاتها ضد المدنيين العزل ..
جددت مليشيا الإرهاب الحوثية، اليوم الخميس ، استهداف عدد من القرى الآهلة بالسكان في غربي تعز وجنوب الحديدة.
وأفادت مصادر محلية أن قصفا بقذائف الهاون استهدف ساعات الصباح الأولى قريتي حاضية والسويهرة في مديرية مقبنة تعز المحاذيتين لمديرية حيس جنوب الحديدة.
واكدت أن قذائف سقطت في محيط القريتين وفي مناطق الرعي الأمر الذي أثار الفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال ومنع الرعاة من الذهاب بمواشيهم للرعي