شركة واتساب تعلن عن إتاحة خدمة جديدة في 150 دولة

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت شركة “ميتا” إتاحة ميزة القنوات عبر تطبيقها “واتساب” في نحو 150 دولة، بعدما كانت قد أتاحتها في حزيران (يونيو) لمؤسسات مختارة في كولومبيا وسنغافورة حصراً. وعلى غرار التطبيق المنافس “تيلغرام”، تتيح ميزة قنوات “واتساب” للمستخدمين تلقّي التحديثات من المبدعين والمؤسسات والعلامات التجارية.

وإلى جانب إتاحة ميزة القنوات في معظم دول العالم، أعلنت “ميتا” كذلك عن تحسينات جديدة من ضمنها تصفية القنوات بحسب البلدان، وفرز القنوات الجديدة والأكثر نشاطًا وشعبية، بالإضافة إلى استخدام الرموز التعبيرية للتفاعل مع المنشورات داخل القنوات.

إلى ذلك، سيتمكن المسؤولون الذين يديرون القنوات الآن، من تعديل تحديثاتهم لمدة تصل إلى 30 يوماً قبل أن تقوم المنصّة بحذف المنشور من خوادمها.

وأعلنت الشركة أنّها ستستمر في إضافة المزيد من الميزات إلى القنوات بما يتماشى مع تعليقات من المستخدمين، كما أنّها ستمكّن أي شخص “خلال الأشهر المقبلة” من إنشاء قناة. وأضافت “ميتا” العديد من الميزات، بينها إتاحة خيار إرسال الصور بتقنية الـHD، وتمكين

المستخدمين من الدخول إلى حسابات عدّة لـ”واتساب” لأرقام هواتف متعدّدة على التطبيق والجهاز نفسه، وإمكانية مشاركة الشاشة أثناء محادثات الفيديو