شاهد تصريح لقيادي حوثي حول زيارتهم للرياض..تفاصيل

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي في صنعاء علي القحوم إن الزيارة المرتقبة من الجماعة إلى السعودية بصحبة الوفد العماني تأتي لاستكمال النقاشات مع الجانب السعودي، استكمالا لجهود الوساطة العمانية، وزيارة السفير السعودي إلى صنعاء، والنقاشات التي جرت في مسقط.

وأكد في منشور له بمنصة "إكس" النقاشات ستركز على الملفات الإنسانية، وصرف مرتبات الموظفين في اليمن، وفتح المطارات والموانئ، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل.

وقال إن الوفد العماني الوسيط ووفد من الحوثيين سيغادران صنعاء اليوم على متن طائرة عمانية إلى الرياض، معربا عن تفائله في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن.

وكان وفد من سلطنة عمان وصل صنعاء اليوم برفقة رئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام، وعضو الوفد عبدالملك العجري، في إطار التحضير لزيارة الرياض