نقابة المعلمين بالجوف تعقد المؤتمر الفرعي وتنتخب قيادة جديدة لها تعرف على أسرع الحيل السهلة لخسارة الوزن بشكل رائع مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية القرى الآهلة بالسكان غربي تعز وجنوب الحديدة شركة واتساب تعلن عن إتاحة خدمة جديدة في 150 دولة قطر تواصل خسائرهاوالبورصة السعودية تغلق على ارتفاع.. اللحظات الاخيرة في البورصات شاهد تصريح لقيادي حوثي حول زيارتهم للرياض..تفاصيل صراع على ملف المرتبات برعاية هذه الدولة..تفاصيل وزير الأوقاف باليمن يشارك في انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الثاني للأديان بروسيا وفد تركي يصل الى محافظة مأرب.. في مهمة إنسانية خاصة النائب العليمي يوجه الحكومة للإيفاء بمتطلبات الخدمات والأمن في عدن
قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي في صنعاء علي القحوم إن الزيارة المرتقبة من الجماعة إلى السعودية بصحبة الوفد العماني تأتي لاستكمال النقاشات مع الجانب السعودي، استكمالا لجهود الوساطة العمانية، وزيارة السفير السعودي إلى صنعاء، والنقاشات التي جرت في مسقط.
وأكد في منشور له بمنصة "إكس" النقاشات ستركز على الملفات الإنسانية، وصرف مرتبات الموظفين في اليمن، وفتح المطارات والموانئ، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل.
وقال إن الوفد العماني الوسيط ووفد من الحوثيين سيغادران صنعاء اليوم على متن طائرة عمانية إلى الرياض، معربا عن تفائله في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن.
وكان وفد من سلطنة عمان وصل صنعاء اليوم برفقة رئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام، وعضو الوفد عبدالملك العجري، في إطار التحضير لزيارة الرياض