وزير الأوقاف باليمن يشارك في انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الثاني للأديان بروسيا

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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بمشاركة معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، انطلقت صباح اليوم، بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، فعاليات المنتدى الدولي الثاني للأديان الذي يناقش أهم القضايا الدينية والاجتماعية والفكرية على مدى يومين متتاليين.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المنتدى أكد معالي الوزير شبيبة على أهمية تعزيز قيم التعاون والتعايش بين الأديان والحضارات، ونبذ العنف والكراهية والحفاظ على القيم الأخلاقية والروحية.

وشكر معالي الوزير لمفتي سان بطرسبورغ الشيخ راحيل حضرت بنتشوف، على دعوته الكريمة لمثل هذه المنتديات الدولية التي تحمل جوهر رسالة الإسلام في نشر السلام والوئام وتحقيق قيم المساواة والعدالة. وتشارك في المنتدى وفود من أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز قيم الحوار بين الحضارات، كما يسلط الضوء على أوضاع المسلمين في جمهورية روسيا الاتحادية.

ويتناول المنتدى قضايا السلام والاحترام المتبادل بين الأمم والثقافات ونبذ العنف والكراهية والحفاظ على القيم الاخلاقية والروحية في العصر الحديث ومناقشة التحديات الماثلة أمام المجتمعات وبحث سبل معالجة الإشكاليات العرقية والدينية.