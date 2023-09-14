وفد تركي يصل الى محافظة مأرب.. في مهمة إنسانية خاصة

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وصل إلى محافظة مأرب وفد هيئة الإغاثة الإنسانية IHH ممثلة بالسيد مجاهد شاهين و السيد عاكف ياسين لتقييم التدخلات الإنسانية المنفذة عبر شريكها المحلي جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية، ولتقديم مساعدات ومواد إغاثية ومشاريع مستدامة للنازحين بالمحافظة.
والتقى الوفد الذي يزور المحافظة بمدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى ،اليوم، للإطلاع على احتياجات النازحين بمحافظة مأرب الذي تحوي 197 مخيم وتجمع للنازحين ويقدر فيها ما نسبته 62% من نسبة النزوح في اليمن.
وأوضح مثنى ان النازحين بمحافظة مأرب في ازدياد مستمر واحتياجاتهم تتزايد خاصه بعد إعلان منظمات إنسانية تقليص مساعداتها الإنسانية بسبب نقص التمويل حيث يعاني النازحون من نقص الخدمات الأساسية خاصه في جانب المأوى والايواء والمياه والصحة والغذاء والتعليم.
وأشار مثنى ان انشطة المنظمات بالمحافظة لا يغطي نسبة 20 في المائة من الاحتياج الفعلي للنازحين ..
لافتاً إلى ما يعانيه النازحين من الأمراض التي بدأت تنتشر خاصة في المخيمات نظراً للازدحام الكبير فيها وقلة العناية الطبية وعدم توفر وسائل الوقاية الصحية وكذا قلة المدارس في مخيمات النزوح. وأشاد مثنى بمواقف الشعب التركي تجاه الشعب اليمني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها ..
مؤكداً أن المشاريع التي تنفذها هيئة الاغاثه الانسانية IHH عبر شريكها المحلي الوصول الانساني للشراكة والتنمية ساهمت في التخفيف من بعض معاناة النازحين داعياً المنظمة الى المزيد من الدعم نظرا للمعاناه التي يعانيها النازحون في المحافظة.
بدوره شكر الوفد الجهود التي تبذلها الوحدة التنفيذية والسلطة المحلية بالمحافظة في جميع المجالات الإنسانية والخدمات وتوفير فرص عمل في مجال التمكين الإقتصاد بالشراكة مع المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات الخيرية..
مؤكداً ان المنظمة تسعى إلى توسيع تدخلات بمحافظة مأرب حيث تعتزم المنظمة تبني مشروع مجمع تربوي كبير اساسي وثانوي لاحتواء عدد كبير من النازحين المتسربين من التعليم والتخفيف على المدارس المزدحمة وتنفيذ مشاريع سبل العيش وتوزيع سلال غذائية عبر شريكها المنفذ جمعية الوصول الإنساني بالمحافظة.