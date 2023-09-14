النائب العليمي يوجه الحكومة للإيفاء بمتطلبات الخدمات والأمن في عدن

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وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي الحكومة بمضاعفة الجهود للايفاء بمتطلبات الوضع الخدمي في العاصمة المؤقتة عدن وتطبيع الأوضاع الامنية والمؤسسية.
جاء ذلك خلال زيارات تفقدية،الاربعاء، لعدد من المرافق في العاصمة المؤقتة عدن شملت مستشفى عدن العام ومركز القلب التخصصي، وديوان محافظة عدن.
وقال النائب العليمي بأن عدن هي المدينة التي عرفت النظام والقانون، وصاحبة السبق في وضع أُسس العمل المؤسسي، والنموذج الرائد في الانضباط وتطبيق النظام والقانون، وماعدا ذلك فهو سلوك دخيل لا علاقة له بتاريخ المدينة واصالتها.
مشيرا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لريادة مدينة عدن كونها القاطرة التي ينبغي تجر خلفها كل المحافظات إلى الانضباط والتميز. وتفقد العليمي اقسام وإدارات مستشفى عدن ومركز القلب واطمأن على صحة المرضى اللذين يتلقون العلاج، متمنيا لهم الشفاء العاجل.
وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإشرافية للمستشفى حث القائمين على الحفاظ على هذا المنجز الحيوي الذي يقدم خدمات جليلة بدعم سخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
ووجه النائب العليمي وزير الدولة محافظ عدن بسرعة توفير قطعة أرض لإقامة مشروع استثماري ممول من البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعود ريعه لتطوير وتشغيل مشفى عدن ومركز القلب.
داعيا البرنامج السعودي إلى الإسهام في التوسعة الانشائية لمركز القلب حتى يتمكن من تقديم خدماته الفريدة ويسهم في الحد من التوجه للعلاج في الخارج. مثمنا الدعم السخي للأشقاء في المملكة العربية السعودية في المجالات الإغاثية والتنموية والحيوية والدعم الاقتصادي ودعم الموازنة العامة.
وفي سياق متصل زار الدكتور عبدالله العليمي ديوان محافظة عدن وكان في استقباله وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس ووكلاء المحافظة. وتفقد النائب العليمي سير العمل في ديوان المحافظة واستمع خلال ترؤسه للسلطة المحلية إلى شرح مفصل لسير العمل وأداء مركز الإيرادات ونتائجه في الحد من هدر المال العام.
وأشاد بفكرة المركز ووجه بتعميمه على المحافظات الأخرى. كما استمع من رئيس موانى خليج عدن المهندس محمد امزربة إلى نشاط موانئ عدن والصعوبات التي تواجهها. وأشار النائب العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يضع إعادة الدور الريادي لموانئ عدن ضمن أولى اهتماماته.