عاجل: جماعة الحوثي تعلن مغادرة وفدها المفاوض الى الرياض وتحدد 6 مسائل اساسية ستناقشها مع السعودية

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أعلنت جماعة الحوثي الإنقلابية مساء اليوم الخميس مغادرة وفدها المفاوض برئاسة محمد السلام ،رفقة الوفد العماني من العاصمة صنعاء على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية.
مليشيا الحوثي قالت إنها أجرت عددا من القاءات في مسقط مع الوفد السعودي وأن الوفد السعودي زار صنعاء ثلاث مرات خلال الفترات الماضية.
ولفتت الى ان المباحثات في الرياض والنقاشات مع السعودية ستركز على الملفات الإنسانية وصرف مرتبات الموظفين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل.