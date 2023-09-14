عاجل: جماعة الحوثي تعلن مغادرة وفدها المفاوض الى الرياض وتحدد 6 مسائل اساسية ستناقشها مع السعودية

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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أعلنت جماعة الحوثي الإنقلابية مساء اليوم الخميس مغادرة وفدها المفاوض برئاسة محمد السلام ،رفقة الوفد العماني من العاصمة صنعاء على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية.

مليشيا الحوثي قالت إنها أجرت عددا من القاءات في مسقط مع الوفد السعودي وأن الوفد السعودي زار صنعاء ثلاث مرات خلال الفترات الماضية.

ولفتت الى ان المباحثات في الرياض والنقاشات مع السعودية ستركز على الملفات الإنسانية وصرف مرتبات الموظفين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل.