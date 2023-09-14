عاجل: جماعة الحوثي تعلن مغادرة وفدها المفاوض الى الرياض وتحدد 6 مسائل اساسية ستناقشها مع السعودية الصين ترسل اسطولا بحريا في مهمة الى خليج عدن عدن: توضيحات لوزارة المالية بشأن قرار صرف المرتباب عبر البنوك في المدينة المنكوبة.. توقعات بوصول قتلى إعصار ليبيا الى 20 ألف الكشف عن مساع إيرانية لإقناع روسيا في مهمة تخدم الحوثيين وعلى صلة بإريتريا.. تفاصيل كيف لـ6 ساعات أن تخلق جحيماً.. الكشف عن تفاصيل كل ما جرى في ليبيا تعرف على 7 كوارث طبيعية عربية كبرى.. وقصة جيش اختفى في الصحراء روسيا تحرق الأراضي الأوكرانية وتهاجم 100 منشأة من مرافق البنية التحتية للموانئ واأرقام كارثية في الأضرار قد ينفجر الحرب في لاحظات… تايوان تعلن حالة الإستنفار بعد ترصد 68 طائرة حربية صينية و10 سفن عسكرية قرب الجزيرة كاك بنك يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب التربية والتعليم بمأرب لصرف الرواتب وتقديم الخدمات المصرفية
أعلنت الصين إرسال أسطولٍ تابعٍ لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في مهمة إلى خليج عدن.
وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، إن الأسطول الخامس والأربعين أبحر من ميناءٍ عسكريٍ في مدينة تشينغــداو الساحلية شرقي الصين، لتولي مهمة مرافقة الأسطول البحري الرابع والأربعين في خليج عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.
وأضافت أن الأسطول يضم بشكل أساسي قوات ومعدات بحرية، بما في ذلك مدمرةٌ وفرقاطةُ صواريخ، وسفينةٌ للإمداد الشامل، وعشرات من أفراد القوات الخاصة، ومروحيتان.