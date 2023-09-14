الصين ترسل اسطولا بحريا في مهمة الى خليج عدن

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت الصين إرسال أسطولٍ تابعٍ لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في مهمة إلى خليج عدن.

وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، إن الأسطول الخامس والأربعين أبحر من ميناءٍ عسكريٍ في مدينة تشينغــداو الساحلية شرقي الصين، لتولي مهمة مرافقة الأسطول البحري الرابع والأربعين في خليج عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.

وأضافت أن الأسطول يضم بشكل أساسي قوات ومعدات بحرية، بما في ذلك مدمرةٌ وفرقاطةُ صواريخ، وسفينةٌ للإمداد الشامل، وعشرات من أفراد القوات الخاصة، ومروحيتان.