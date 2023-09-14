في المدينة المنكوبة.. توقعات بوصول قتلى إعصار ليبيا الى 20 ألف

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قال رئيس بلدية مدينة درنة الليبية عبد المنعم الغيثي، أن عدد القتلى في المدينة المنكوبة بالفيضانات الكارثية قد يصل إلى ما بين 18 و20 ألفا استنادا إلى عدد المناطق المدمرة.
ويواصل سكان المدينة المدمرة بحثهم المستمر عن ذويهم المفقودين فيما دعا رجال الإنقاذ إلى توفير المزيد من أكياس الجثث بعد أن أودت سيول كارثية بحياة آلاف الأشخاص وجرفت كثيرين إلى البحر.
وطمست السيول الناجمة عن العاصفة دانيال مساحات شاسعة من المدينة المطلة على البحر المتوسط واجتاحت مساء الأحد مجرى نهر عادة ما يكون جافا، مما أدى إلى انهيار سدود ومبان متعددة الطوابق كانت بداخلها عائلات نائمة.