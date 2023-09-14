الكشف عن مساع إيرانية لإقناع روسيا في مهمة تخدم الحوثيين وعلى صلة بإريتريا.. تفاصيل

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشفت وكالة "شيبا انتليجينس" أن إيران تسعى لإقناع روسيا بضم مليشيا الحوثي إلى مجموعة العمل الروسية الإريترية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن هذه المحاولة جاءت بعد تحركات دولية للحد من تهديدات الحوثيين المستمرة لخطوط التجارة الدولية في البحر الأحمر.

وتتمثل مهمة مجموعة العمل الروسية الإرتيرية، في بناء مركز لوجستي استراتيجي على ساحل البحر الأحمر لتعزيز المصالح العسكرية والاقتصادية لموسكو.

وقالت شيبا إنها حصلت على معلومات حول اتصالات متبادلة بين قيادات عسكرية حوثية وأجهزة استخبارات إريترية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكر التقرير أنه بالتوازي مع الزيارة، جرى نقل شحنة أسلحة إيرانية من منطقة آدي الإريترية إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.

وفي سياق متصل أشارت الوكالة إلى أنه في حال نجحت طهران في إقناع موسكو بتمكين الحوثيين على الجانب الآخر من البحر الأحمر إلى جانب الإريتريين، فسيعود النفوذ الروسي في أهم ممر مائي في العالم، باب المندب، وسيكون ذلك على حساب علاقاتها مع دول الخليج، وخاصة السعودية المجاورة لليمن.