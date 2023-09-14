قد ينفجر الحرب في لاحظات… تايوان تعلن حالة الإستنفار بعد ترصد 68 طائرة حربية صينية و10 سفن عسكرية قرب الجزيرة كاك بنك يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب التربية والتعليم بمأرب لصرف الرواتب وتقديم الخدمات المصرفية تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما.. وتفاصيل البطولة السعودية تعلن عن إحباط تهريب 39 طنا من القات و837 كغ من الحشيش المخدر شاهد أبرز المواصفات عن أحدث أصدارات“آيفون 15” لشركة آبل” مسؤول بوزارة المالية يعلن استكمال صرف مرتبات 173 جهة مركزية ومحلية ناشطون وسياسيون يطالبون المليشيات بالقبض على المتسببين بوفاة فتاة بعد محاولة اختطافها بصنعاء الثانية خلال ساعات.. مقتل مواطن برصاص مسلحين في شبوة مسلحون ينهبون سيارة مواطن في عدن أهالي جنود كتيبة حماية القصر الجمهوري يطالبون محافظ حضرموت بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء على أبنائهم
أعلنت تايوان، اليوم (الخميس)، أنّ الصين أرسلت خلال يوم واحد إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إنّ «68 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني تمّ رصدها حول تايوان» بين الأربعاء وصباح الخميس.
وكانت تايوان أعلنت الأربعاء أنّها رصدت في غضون ساعات قليلة حول الجزيرة 35 طائرة عسكرية صينية، بعضها متّجه إلى غرب المحيط الهادئ للانضمام إلى حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في إطار «تدريب بحري وجوّي مشترك».
وأكّدت وزارة الدفاع التايوانية في بيانها أنّ الصين زادت في الأيام الأخيرة من وتيرة انتهاك سفنها وطائراتها لمياه الجزيرة وأجوائها.
وزادت بكين من ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، ولا سيّما من خلال مناورات بحرية وطلعات جوية.
وتشدّد الصين على أنّ تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد استعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.
في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان «حرية الملاحة» في مياه المنطقة، وعزّزوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنّهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني