كاك بنك يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب التربية والتعليم بمأرب لصرف الرواتب وتقديم الخدمات المصرفية تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما.. وتفاصيل البطولة السعودية تعلن عن إحباط تهريب 39 طنا من القات و837 كغ من الحشيش المخدر شاهد أبرز المواصفات عن أحدث أصدارات“آيفون 15” لشركة آبل” مسؤول بوزارة المالية يعلن استكمال صرف مرتبات 173 جهة مركزية ومحلية ناشطون وسياسيون يطالبون المليشيات بالقبض على المتسببين بوفاة فتاة بعد محاولة اختطافها بصنعاء الثانية خلال ساعات.. مقتل مواطن برصاص مسلحين في شبوة مسلحون ينهبون سيارة مواطن في عدن أهالي جنود كتيبة حماية القصر الجمهوري يطالبون محافظ حضرموت بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء على أبنائهم صدور قرار جمهوري جديد ..تفاصيل
وقع بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) ممثلاً بمدير فرع البنك بمحافظة مأرب الأستاذ محمد مثنى، صباح اليوم، مع نائب وزير التربية والتعليم ومدير مكتب التربية بمأرب الدكتور علي العباب، في مكتبه، اتفاقية تعاون مصرفي تقضي بصرف رواتب مكتب التربية في المحافظة والمديريات التابعة لها وتقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية اللازمة لهم.
وأعرب نائب الوزير عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تؤكد عمق علاقات التعاون بين مكتب التربية والتعليم والبنك، وتجسد روح الشراكة والتعاون المنشود بين المؤسستين الحكوميتين.
شاكراً قيادة البنك على روح التعاون والتسهيلات التي يقدمها البنك لجميع موظفي مكتب وزارة التربية والتعليم في المحافظة. من جانبه أكد مدير فرع البنك بمأرب الأستاذ محمد مثنى أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع علاقات التعاون بين الجانبين، وضرورة استفادة موظفي مكتب التربية، من الخدمات التي يقدمها البنك المصرف الحكومي، عبر فرعه ونقاط الخدمة المنتشرة في انحاء المحافظ ، معرباً عن أمله في أن يستفيد جميع الموظفين، من الخدمات المقدمة بتقنياتها الحديثة. حضر عملية التوقيع مدير الموارد البشرية بمكتب التربية الاستاذ الأستاذ/ عبد الحكيم السيد، والعديد من موظفي الإدارة.