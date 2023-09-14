كاك بنك يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب التربية والتعليم بمأرب لصرف الرواتب وتقديم الخدمات المصرفية

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

عدد القراءات 213

وقع بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) ممثلاً بمدير فرع البنك بمحافظة مأرب الأستاذ محمد مثنى، صباح اليوم، مع نائب وزير التربية والتعليم ومدير مكتب التربية بمأرب الدكتور علي العباب، في مكتبه، اتفاقية تعاون مصرفي تقضي بصرف رواتب مكتب التربية في المحافظة والمديريات التابعة لها وتقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية اللازمة لهم.

وأعرب نائب الوزير عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تؤكد عمق علاقات التعاون بين مكتب التربية والتعليم والبنك، وتجسد روح الشراكة والتعاون المنشود بين المؤسستين الحكوميتين.

شاكراً قيادة البنك على روح التعاون والتسهيلات التي يقدمها البنك لجميع موظفي مكتب وزارة التربية والتعليم في المحافظة. من جانبه أكد مدير فرع البنك بمأرب الأستاذ محمد مثنى أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع علاقات التعاون بين الجانبين، وضرورة استفادة موظفي مكتب التربية، من الخدمات التي يقدمها البنك المصرف الحكومي، عبر فرعه ونقاط الخدمة المنتشرة في انحاء المحافظ ، معرباً عن أمله في أن يستفيد جميع الموظفين، من الخدمات المقدمة بتقنياتها الحديثة. حضر عملية التوقيع مدير الموارد البشرية بمكتب التربية الاستاذ الأستاذ/ عبد الحكيم السيد، والعديد من موظفي الإدارة.