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السعودية تعلن عن إحباط تهريب 39 طنا من القات و837 كغ من الحشيش المخدر

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أحطبت السلطات السعودية عملية تهريب 39 طنا من القات و837 كغ من الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية، أحبطت محاولات تهريب 39 طنا و447 كغ من نبات القات المخدر، و837 كغ من مادة الحشيش المخدر، و336694 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، و478620 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

وأكد العقيد مسفر القريني أنه تم القبض على المشاركين في تهريبها وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، مشيرة إلى أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

 
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