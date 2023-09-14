ناشطون وسياسيون يطالبون المليشيات بالقبض على المتسببين بوفاة فتاة بعد محاولة اختطافها بصنعاء

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالب ناشطون وسياسيون، سلطة الحوثيين، القبض على المتهمين المتسببين بوفاة طالبة في جامعة صنعاء، بعدما ألقت بنفسها من "الباص" هربا من الاختطاف.

وقال الناشطون في بيان تضامني، إن الطالبة "بثينة علي محمد السمة" تعرضت لعملية اختطاف في باص وقفزت من الباص إلى الشارع في منطقة حدة بصنعاء، توفت بسبب الجروح التي أصابتها".

وطالب البيان، سلطة صنعاء القبض على المجرمين وإنزال العقوبة الرادعة والتعزيزية في حقهم وتنفيذ القصاص الشرعي وحماية المجتمع من شرور كل القتلة والمجرمين. كما دعا إلى "عدم منح رخصة سواقة الباصات الاجرة وكذا أرقام سيارات الأجرة إلا بعد التأكد من اخلاق الشخص وأنه اهلا للمسؤولية وفي مستوى الواجب الأخلاقي".

وعبر الناشطون والسياسيون، عن تضامنهم مع أولياء دم الضحية بثينة علي محمد السمة، في القبض على المجرمين والقصاص الشرعي وحماية المجتمع من كل انواع السلوك المنافي لكل القيم الأخلاقية.