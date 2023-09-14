الثانية خلال ساعات.. مقتل مواطن برصاص مسلحين في شبوة

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قتل مواطن مساء اليوم الاربعاء، برصاص مسلحين في مديرية مرحة العليا بمحافظة شبوة، بعد ساعات من مقتل مسؤول في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة في عتق.
وقالت مصادر محلية، إن عاتق احمد علي امنحاز القبالي قتل برصاص ابن عمه وذلك عقب خلافات شخصية بينهما.
وتعد هذه الجريمة هي الثانية من نوعها في محافظة شبوة، فقد خلال الساعات الماضية اليوم الاربعاء الاستاذ احمد طريش الدياني الذي يعمل في مكتب التربية والتعليم برصاص مسلحين قبليين وذلك إثر قضية ثأر مع قبيلة الدولة التي ينتمي لها محافظ شبوة عوض ابن الوزير.