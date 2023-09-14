مسلحون ينهبون سيارة مواطن في عدن

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اعتدى مسلحون على مواطن ونهبوا سيارته، الاربعاء الموافق 13/سبتمبر أيلول في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان شمال محافظة عدن، جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين استدرجوا المواطن "قاسم يحيئ قحطان" من منطقة الممدارة واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار .
وأضافت المصادر أن " قحطان" كان في طريقه من خور مكسر إلى الممدارة.
وأوضحت أن ثلاثة مسلحون اوقفوه بالقرب من نقطة امنية وطلبو منه ايصالهم إلى محطة المسيلة إلا انهم في الطريق اعتدوا عليه وسلبوا سيارته ولاذوا بالفرار .
وتعيش عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية والخاضعة لحكم المجلس الانتقالي حالة من الفوضى والاختلالات الامنية في انتشار القتل والنهب والسرقة والاختطافات للمدنيين وترويع للاطفال والنساء