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صدور قرار جمهوري جديد ..تفاصيل

الخميس 14 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد البصر سالم سعيد نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية

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