شبوة.. مقتل مسؤول محلي برصاص مسلحين في عتق

الأربعاء 13 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، برصاص مسلحين في مديرية عتق مركز محافظة شبوة، الخاضعة لقوات المجلس الانتقالي.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين قبليين اقدموا على قتل رئيس شعبة الإمتحانات بمكتب التربية والتعليم بشبوة الأستاذ أحمد طريش، في مدينة عتق مركز المحافظة.

ولم يصدر بعد أي توضيح من قبل سلطات شبوة، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة فوضى أمنية واسعة، منذ سيطرت عليها أذرع الإمارات