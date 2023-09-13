النجم الإيطالي فيراتي ينتقل إلى فريق عربي غير متوقع

الأربعاء 13 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن نادي العربي القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضم نجم المنتخب الإيطالي، ماركو فيراتي، إلى صفوف الفريق، لمدة 3 مواسم، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر نادي العربي عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا من مراسم التوقيع على عقد مع ماركو فيراتي لمدة ثلاثة مواسم، ومقطع فيديو لتقديم اللاعب الإيطالي، الذي سيرتدي القميص رقم 7 مع الفريق القطري.

انضم ماركو فيراتي (30 عاما) إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في عام 2012، قادما من نادي بيسكارا الإيطالي، ودافع عن ألوان الفريق الباريسي في 416 مباراة، وسجل خلالها 11 هدفا، وقدم 61 تمريرة حاسمة، وحقق معه عددا من الألقاب، أبرزها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا. أما على الصعيد الدولي، فقد شارك ماركو فيراتي في 55 مباراة دولية بقميص منتخب إيطاليا "الأتزوري"، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى.