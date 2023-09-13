النجم الإيطالي فيراتي ينتقل إلى فريق عربي غير متوقع شاهد أهم ما قالة رئيس إصلاح تعز عن الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الحكومة ترد على الشائعات التي تتحدث عن تحويل مرتبات الموظفين الى الباب الرابع ..تفاصيل مشروع «مسام» يعلن نزعه أكثر من 5 آلاف لغما في اليمن خلال أغسطس الماضي. إطلاق ميزة «القنوات» عالمياً عبر «واتساب» المليشيات تصعد عسكرياً ووزير الدفاع يعقد اجتماعاً عسكرياً رفيعاً - وجه بالبقاء في اعلى درجات الاستعداد والجاهزية وزارة الداخلية تعلن عن فليم وثائقي.. بعنوان قيادة وإصرار في خدمة الأمن والاستقرار وكالة دولية تكشف تأثير تخفيضات النفط السعودية والروسية وتحذر جرحى الجيش يحملون رئيس مجلس القيادة مسؤولية توقيف علاجهم المليشيات تسقط المئات من المعلمين والمعلمات من كشوفات ما يسمى بـ"الحافز النقدي"
نفى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك اليوم الأربعاء، صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع.
جاء ذلك خلال ترأسه، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع وزاري، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي اليمني، الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات العلاقة.
ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة انجاز الخطط والاجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
واطلع الاجتماع من وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات على سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.
وأكدوا عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع، وان هذا الاجراء التصحيحي، يهدف الى ضمان وصول المرتبات الى الموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات.
ولفت معين إلى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي افرزتها الحرب وعدم التهاون في هذا الجانب، مشيرا الى الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد