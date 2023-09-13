مشروع «مسام» يعلن نزعه أكثر من 5 آلاف لغما في اليمن خلال أغسطس الماضي.

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أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن عن نزعه لأكثر من خمسة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وحسب المركز الإعلامي لمشروع «مسام» في تقريره الشهري، ان إجمالي ما تم نزعه في إطار مهمة المشروع الإنسانية المستمرة خلال اغسطس الماضي الشهر 5110 لغماً، كما تمكن من نزع 4594 ذخيرة غير منفجرة، و456 لغماً مضاداً للدبابات، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر 1.082.888 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» نهاية يونيو 2018 وحتى الآن بلغ 414.526 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية"، منوهاً أن إجمالي المساحة المطهرة تبلغ 49.567.919 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع حتى اليوم.
وخلال شهر يوليو قام المشروع بإتلاف 1149 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار سعي المشروع الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من علب الموت المتفجرة.