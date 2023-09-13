إطلاق ميزة «القنوات» عالمياً عبر «واتساب»

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أطلقت منصة التواصل الاجتماعي «واتساب» ميزة القنوات Channels عالمياً في أكثر من 150 دولة مع إضافة خيارات جديدة. وأكدت المنصة أنها «ترحب بانضمام آلاف المؤسسات والفرق الرياضية والفنانين وقادة الفكر» الذين يمكن متابعتهم مباشرة.
وكجزء من التوسع، سوف يعرض تطبيق «واتساب» اقتراحات لقنوات من أجل متابعتها استناداً إلى الموقع الجغرافي وشعبية تلك القنوات. وكشفت المنصة عن إضافات أخرى للقنوات ومنها إمكانية التفاعل مع المستجدات من خلال الوجوه التعبيرية، والسماح لمديري القنوات بتعديل المستجدات التي ينشرونها خلال 30 يوماً.
وعند إعادة توجيه المستجدات من أي قناة إلى جهة اتصال، فسوف يُرفق أسفلها رابط يشير إلى القناة، ما قد يساهم في انتشارها. وحسب «مواقع تقنية» أطلقت «واتساب» قناة خاصة بها من أجل مشاركة أخبار التحديثات والميزات الجديدة القادمة للمنصة مع المستخدمين.
يذكر أن «القنوات Channels» هي ميزة جديدة في «واتساب» تسمح للمسؤولين عن القناة بإرسال رسائل إلى متابعيهم، مع إمكانية أن يتفاعل المستخدمون معها دون أن تظهر بياناتهم الشخصية، وقد كانت متاحة في عدد من الدول قبل الإطلاق العالمي.